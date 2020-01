Bodrum'da zehirli balon balığı tedirginliği

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan balon balıkları, tedirginlik yarattı. Zehirli bir tür olan balon balıklarından yediği ileri sürülen 2 kedi telef oldu.

Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde balon balıklarının takılması şaşırttı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde sürüler halinde görülmeye başlandı.

Ağlarına 20 balon balığı takılan Bodrumlu kaptan ve balıkçı Halil Aktaş (56), \"Balon balıklarını bir çuvala doldurup, karaya çıkardım. Ardından da derin bir çukura gömdüm\" dedi. Aynı zamanda Bodrum Yarımadası Çevre Platformu Sözcüsü de olan Aktaş, \"Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Hint Okyanus\'undan geldiğini bildiğimiz bu balıklar her türlü canlıyı öldürebilecek güçte zehire sahip. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart\" dedi.

BALIĞI YİYEN İKİ KEDİ TELEF OLDU

Yalıkavaklı balıkçı ve kaptan Hasan Özer (68) ise son zamanlarda ağlarına sürüler halinde takılan balon balığı sorununu balıkçılar olarak dün toplanıp, konuştuklarına dikkati çekti. Özer, \"Çocukluğumdan beri balıkçıyım. Başka bir işim de yok. Ancak, böyle bir şeyle ben ilk kez karşılaştım. Balon balığının sürüler halinde yakalanması ürkütücü. Biz balığı tanıyoruz, ama bilmeyenler için çok tehlikeli. Hatta siyanürden de tehlikeli. Geçtiğimiz birkaç gün önce amatör bir balıkçının yakalayıp karaya attığı balon balığını yiyen iki kedi öldü. Balıkçılar olarak ne yapacağımızı şaşırdık\" diye konuştu.

\'SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIP BAŞKA BALIKLARA SALDIRIYORLAR\'

Bodrum\'da restoran işleten, Bodrum İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nevzat Kanberoğlu (46), çocukluğundan beri kıyıdan olta ile balık avladığına dikkati çekip, \"Son zamanlarda bölgemizde balon balığı popülasyonu şaşılacak derece çoğaldı. Sadece Yalıkavak\'ta değil, Bitez Limanı ve çevresinde de sürüler halinde dolaşıyorlar. Sayıları her geçen gün hızla çoğalıyor. Bu tür güçlü çene yapıları ile diğer balıklara da saldırdıkları için \'katil balık\' diyoruz. 5 kiloya kadar büyüklükte balon balığı yakaladığımız oluyor. Sosyal medyadaki gruplarımızda sık sık paylaşarak avlanmaya yeni başlayanlara balon balığı konusunda uyarılar yapıyoruz. Havaların bu yıl sıcak gitmesi, deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması, balığın üremesini arttırdı. Yarımada\'nın her yerinde bu balıktan artık görülüyor. Bu tür ile yaşamaya alışmak zorundayız\" dedi.

FOTOĞRAFLI