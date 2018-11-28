Bodrum'da yine su borusu hattı patladı (2)

İSALE HATTINDAKİ PATLAMALAR BODRUMLULAR\'I BEZDİRDİ

Bodrum\'a faaliyete geçtiği 2014 yılından beri Geyik Barajı\'ndan içme suyu taşıyan ana isale hattında meydana gelen patlamalar, ilçe halkını canından bezdirdi. Bodrum Yarımadası Acil İçme Suyu Projesi\'nde kullanılan CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) malzemenin uygun olmaması sebebiyle sık sık patlayan isale hattı hem can hem de mal güvenliğini tehdit ediyor. DSİ tarafından yapıldıktan sonra 2014 yılında işletme bakım ve onarımı için Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne devredilen içme suyu hattında bugüne kadar irili ufaklı yüzlerce patlama meydana geldi.

İsale hattındaki son patlama bugün 05.40\'ta Torba- Türkbükü mahalleleri arasında, ana yol kenarında oldu. Torba- Türkbükü Karayolu trafiğe kapatılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin (MUSKİ) hattaki onarım çalışmaları başladı.

985 ARIZA MEYDANA GELDİ

Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın Torba Mahallesi Kuzey ana isale 800\'lük CTP hattı üzerinde meydana geldiğini vurgulanıp, \"Ekiplerimiz yağışlı hava şartlarına rağmen hattı kısa sürede boşaltarak arızanın giderilmesi için müdahale etmişlerdir. Arıza nedeniyle bölgede 24 saatlik su kesintisi öngörülmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bölgedeki çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Yaşanan bu olayla birlikte Büyükşehir Yasası\'nın yürürlüğe girdiği 2014 yılından bu yana DSİ isale hatlarında 985 arıza meydana gelirken bu arızaların giderilmesi için MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 14 milyon 66 bin TL harcama yapılmıştır. Bu arızalar nedeniyle yaklaşık 3 milyon metreküp su kaybı yaşanırken, toplamda Bodrum ilçesinde 100 günü aşkın su kesintisi yaşanmıştır. Arızaların tamiratı için yaklaşık 6 bin saat mesai harcanmıştır. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamen devri alınmayan ve DSİ\'nin sorumluluğunda olan mevcut hatların yaklaşık 3 bin 500 metrelik kısmı yenilenirken geri kalan 104 kilometrelik kısmın yenilenmesi için DSİ\'ye birçok kez başvuru yapılmıştır\" denildi.



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)