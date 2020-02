Bodrum'da yine boru hattı patladı, sokakları su bastı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle karayolunda 1,5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde göçük oluştu. Tonlarca su boşa akarken, cadde ve sokaklar dereye döndü.

Bodrum\'da 4 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Kıbrıs Şehitler Caddesi Gümbet Kavşağı yakınlarındaki noktasında gece yarısı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda Bodrum-Ortakent Karayolu\'nda 1,5 metre derinliğinde ve iki metre genişliğinde çukur oluştu. 20 dakika boyunca tonlarca su boşa akarken, cadde ve çevresindeki ara sokaklar dereye döndü. Sokaklardan bazılarında kilit parke taşları yerlerinden söküldü.

MUSKİ ekipleri, yaşanan olumsuzluğun ardından bölgedeki suyu hemen keserken, günün ilk ışıklarıyla birlikte iş makineleri ile onarım çalışmalarına başladı. Patlamanın yaşandığı saatlerde yoğunluğun az olması nedeniyle çok btytk sıkıntı yaşanmasa da cadde, yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Bölgede yaşanan patlamaların farklı yerlerde meydana geldiğini belirten market işletmecisi evli, 2 çocuk babası Mehmet İleri (44), \"Bu patlamalar DSİ\'nin isale hattının yapımının tamamlamasının hemen ardından başladı. Güvercinlik\'ten Geriş\'e Yalıkavak\'tan Turgutreis\'e kadar patlamadığı zaman ve yer yok. Anlaşılan taşeron firma yaparken çok kötü bir malzeme kullanmış. Bu patlamalar serseri mayın gibi, ne zaman nerede olacağı belli değil. Her an her yerde bir felaket yaşanabilir\" dedi.



FOTOĞRAFLI