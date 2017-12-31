Bodrum'da yılın son gününde güneşli hava (3)- Yeniden

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- , (DHA)- BODRUM\'a yılbaşı tatili için gelenler, güneşli havayı görünce sahillere akın etti. Tatilciler, yılın son gününde sahilde yürüyüş yapıp, kafeterya ve restoranlarda oturdu, kimileri de balık tutmanın keyfini çıkardı. Ukraynalı turistlerden bir bölümü ise denize girdi.

Cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli lodos ve sağanak nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Bodrum\'da termometreler bugün öğlende 14 dereceyi gösterdi. Bodrum merkezdeki Kumbahçe ve Paşatarlası ile Gümüşlük ve Bitez sahillerindeki kafeterya ve restoranlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sahil boyları yürüyüş yapıp, balık avlayan tatilcilerle doldu. Yeni yılı Bodrum\'da karşılayacak olan tatilciler, yılın son gününü huzur içinde geçirmenin keyfini çıkardı.

Ankara\'dan eşi ve iki çocuğu ile tatile gelen makine mühendisi Mehmet Candemir, şöyle dedi:

\"Ankara\'da hava sıfır derece. 3 günlüğüne de olsa soluğu yaz aylarında olduğu gibi Bodrum\'da aldık. Hava bugün güneşli ve bize göre sıcak. Paltoları bırakıp, gömlek, kazakla yürüyüş yapma ve sahilde kahvaltı yapma fırsatı bulduk. Bu 3 günlük tatil bize iyi gelecek.\"

UKRAYNALI TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Yeni yıla Bodrum\'da girmek için İstanbul\'dan gelen 40 kişilik Ukraynalı turist kafilesi de Turgutreis Mahallesi\'ndeki bir otele yerleşti. Güneşli havayı gören Ukraynalı turistler, eşyalarını odalarına bıraktıktan sonra otellerin bulunduğu Bahçelievler Mahallesi Plajı\'nda denize girdi. Turistlerden bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Bodrum\'da sıcak ve güneşli havanın 3 gün daha devam edeceği, hafta ortasından itibaren yağmurlu havanın beklendiği belirtildi.



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