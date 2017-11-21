Bodrum'da yapımı halen devam eden proje ödüle layık görüldü

ANKARA, (DHA) - SON yıllarda art arda çektiği yeni yatırımlarla Türkiye\'nin dünyada pahalı tatil noktaları arasına hızlı bir giriş yapan Bodrum\'da Akfen İnşaat\'ın yapıma devam ettiği otel projesi henüz yapım halindeyken dünyanın en büyük ödüllerinden birisini alma başarısını gösterdi. Akfen İnşaat tarafından 33.1 milyon Euro\'luk yatırımla yapımına devam dilen 2019 yılında kapılarını açacak Bodrum Loft projesi Dünya Mimarlık Festivali - WAF 2017 \'Turizm Yatırımları Proje \'kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Bodrum\'un Gölköy bölgesinde 57 dönümlük arazi üzerine yapımına başlanan Bodrum Loft projesinde 86 oda 184 yataklı bir otel hayata geçirilecek. Yatırım maliyeti 33.1 milyon Euro olan otelin 2019 yılının Haziran ayında bitirilmesi planlanıyor. Otelin işletmesine yönelik dünyaca ünlü markalarla görüşmeler sürüyor.

\'COĞRAFİ ÖZELLİKLERE VE GELENEKSEL YAPILAŞMAYA SAYGILI\'

World Architecture Festival (Dünya Mimarlık Festivali) -WAF\'ın buluşmalarının onuncusun kutlandığı bu yıl, geçen yıl da olduğu gibi Berlin\'de gerçekleşti. 15- 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen WAF 2017, her zaman olduğu gibi yine dünyanın önde gelen mimarlarını ve mimarlık ofislerini ödül programı, konferans ve sergilerle bir araya getirdi, en yeni projelerin sunum ve sergilenmesine, mimarlık ve kent gündemi tartışmalarına ev sahipliği yaptı.

Jüri ve izleyiciler ve karşısında yapılan canlı sunumlarla değerlendirilen finalist projeler arasında yer alan Bodrum Loft, WAF 2017 jürisi tarafından kategorisinde büyük ödüle layık gördü.

WAF 2017 Jürisi karar notunda, zorlu arazinin kullanımına ve tarihsel bağlama dair mimari yaklaşımı takdir eden jüri “Bu proje, yapı birimlerinin yerleştirilmesi ve eklemlenmesi yönüyle zor bir bölgenin çok iyi anlaşılmış olduğunu ortaya koyuyor. Peyzajla ile ilişkili olarak tarihi ve yerel emsalleri akıllıca yeniden yorumluyor. Sosyal ve özel alanlar, bina taban alanını asgariye indirecek biçimde dikkatli şekilde organize edilmiş\" şeklinde değerlendirdi.

Jüri \"Tasarımda, yapıların araziye uygun ve minimum taban alanı kullanarak yerleşimi en net olarak denizden bakıldığında görülüyor\" dedi.

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