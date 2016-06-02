Bodrum’da, yaban domuzları yerleşim yerlerine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğal ortamlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Bodrum'un Yokuşbaşı ve Çırkan mahallelerindeki vatandaşlar, sabah saatlerinde bahçeler ve yol kenarlarındaki yaban domuzlarıyla karşılaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bisikletleriyle sabah sporuna çıkanlar, domuzlarla hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüleştirdi. Son zamanlarda sürüler halinde yavrularıyla sık sık yerleşim yerlerinde görülen yaban domuzlarının da insanlara kısa sürede alıştıkları gözlendi.

Evli ve iki çocuk babası minibüs şoförü Cengiz Taş, son zamanlarında sık sık rastladıkları yaban domuzlarının kimseye bir zararı olmadığını belirtip, "Tek dertleri biraz yiyecek bulabilmek. Duyarlı olan kişiler, domuzların geçtiği güzergahlara veya bahçelerine yiyecek bırakarak bu hayvanların beslenmelerine yardımcı olmaya başladı" dedi.