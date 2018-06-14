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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ve saksılara ekili hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

14 Haziran 2018 10:36

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ve saksılara ekili hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda saksılara ekili hintkeneviri ele geçirirken, narkotik köpeği Molly de çeşitli yerlerde saklanan satışa hazır haldeki esrarı buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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