Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA’nın Bodrum İlçesi’ndeki bar ve diskolarda esrar ve kokain sattığı öne sürülen 3 kişi sivil polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, dün akşam saatlerinde eğlence mekanlarının bulunduğu Paşatarlası Mevkii’nde, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen İ.D. (38) ve A.C. (37) ile irtibata geçti. Müşteri gibi davranan sivil polislerle 30 bin TL’ye kokain ve esrar pazarlığı yapan iki şüpheli, buluşma yerinde gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeleri alıcı gibi davranan polislere satmaya çalışan İ.D.’nin üzerinde yapılan aramada 66 gram esrar, A.C. nin üzerinde yapılan aramada ise 68 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuları Diyarbakır’dan getirdikleri, Bodrum’daki bar ve diskolarda yerli yabancı turistlere sattıkları belirlenen İ.D. ve A.C., tamamlanan sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.