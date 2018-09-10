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Bodrum'da turistlerin taşındığı tur teknesi karaya oturdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM'da, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günübirlik tur teknesi karaya oturdu

10 Eylül 2018 20:49

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - BODRUM\'da, yerli- yabancı 39 turistin içinde olduğu günübirlik tur teknesi karaya oturdu. Turistler, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Bodrum merkezden yerli- yabancı 39 turistle hareket eden, \'Rebekka D\' isimli günübirlik tur teknesi, saat 12.00 sıralarında, güzergahtaki Akyarlar sahilinde, sığ bölgede karaya oturdu. Tekne kaptanlarının yardım çağrısı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, turistleri botla tahliye ederek, kıyıya ulaştırdı. Tekne ise Sahi Güvenlik botuyla kıyıya çekildi.

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