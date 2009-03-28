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Yaşam

Bodrum'da tüp patladı

Bodrum'da bir evde tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada, Alman uyruklu kişi ağır yaralandı.

28 Mart 2009 02:00

Bodrum'da bir evde tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada, Alman uyruklu kişi ağır yaralandı.

Bodrum'un Güvercinlik köyünde Alman uyruklu Peter Victoria Hampl'ın (67) yaşadığı evde, tüpten sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

Olay yerine giden Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri, patlamanın ardından meydana gelen yangını söndürdü. Patlamada ağır yaralandığı belirlenen Peter Victoria Hampl, ekiplerce evden çıkartıldı.

Ambulansla Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda yanıklar oluşan Peter Victoria Hampl, yoğun bakıma alındı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Peter Victoria Hampl, özel olarak kiralanan ambulans uçakla Ankara Başkent Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, görgü tanıklarından Cemal Taşangil, evde şiddetli bir patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından yetkililere haber verdiğini belirten Taşangil, "Patlamada evin kapısı ve pencereleri büyük zarar gördü. Peter Victoria Hampl'ın her yanı yanmıştı" dedi.

Öte yandan, Peter Victoria Hampl'ın oturduğu evin karşısında bulunan bir evin kapı ve pencerelerinde de maddi hasar oluştuğu gözlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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