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Bodrum'da terör propagandasına 1 tutuklama

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen M

06 Mart 2018 20:02

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen M.P. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.P., tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konacık Mahallesi\'nde otomobil eksperi olarak çalışan M.P.\'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığını tespit ederek dün gözaltına aldı. Konacık Sanayi Sitesi\'nde çalıştığı işyerinde gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.P., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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