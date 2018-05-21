Bodrum'da tenise engel yok 

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA) - BODRUM\'da Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında ikinci kez gerçekleştirilen OYFEST Tekerlekli Sandalye Türkiye Tenis Şampiyonası başladı. Türkiye\'nin çeşitli illerinde 40\'ı aşkın bedensel engeli sporcunun katıldığı şampiyona oldukça çekişmeli maçlara sahne oldu. Olimpiyatlarda ve yurtdışındaki turnuvalarda Türkiye\'yi temsil eden bedensel engelli sporcuların da yer aldığı şampiyonada eleme karşılaşmaları gerçekleşti.

Paralimpik olimpiyatlarına katılarak Türkiye\'yi temsil eden 24 yaşındaki Büşra Ün, geçirdiği kanserin sinirlerine verdiği hasar nedeniyle bedensel engelli olduğunu belirterek, \"2009 yılından beri tenis oynuyorum. 9 yıldır da milli takım sporcusuyum. Hiçbir zaman içime kapanık bir çocuk olmadım ama tenis benim için bir dönüm noktası oldu\" dedi.

Turnuvaya Ankara\'dan katılan ve doğuştan bedensel engelli olan 37 yaşındaki Uğur Altıner de, \"22 yaşımda spor yapmaya başladım. Benim gibi bedensel engelli arkadaşlarım, evlerinde oturmasınlar. Bizlere katılsınlar, mücadeleye devam etsinler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Büşra Ün\'ün açıklamaları

- Uğur Altıner\'in açıklmaları

- Karşılaşmalardan görüntü

(FOTOĞRAFLI)