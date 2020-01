Göçmenleri taşıyan tekne battı, Bodrum'da can yeleği satışları arttı

Bodrum'da son olarak 6 kişinin umuda yolculuğu ölümle sonuçlanınca, Bodrum esnafı, ilçede zaman zaman krize neden olan mülteci sayısındaki artışı satışlarına yansıttı.Bodrum merkezde yer alan işletmeler büyük bölümü Suriyeli olan müşterilerin can yeleği satın aldığını öne sürdü.

Radikal'de yer alan habere göre, Bodrum esnafı, ilçede zaman zaman krize neden olan mülteci sayısındaki artışı fırsata çevirdi. İlçede can yeleği satışında adeta patlama yaşanıyor. Bodrum'da son olarak 6 kişinin umuda yolculuğu ölümle sonuçlanmıştı.

Can yeleği satışları yükseldi

Bodrum çarşı merkezinde plaj malzemeleri satışının yapıldığı marketlerde, son 1 ayda can yelekleri satışında her geçen gün artışın gözlendiği belirtildi. İşletmecilerden Birdal Kayhanoğlu, "Can yelekleri satın alan müşterilerin büyük bölümü Suriyeli, son bir haftada 150’ye yakın can yeleği sattık. Tanesini 45-50 TL’den veriyoruz. Sadece biz değil, son bir ayda talep artınca çarşı merkezindeki diğer marketler de can yelekleri getirip satmaya başladı" dedi.

'Kilo ve yaşına göre satıyoruz'

Bir diğer işletmecisi İrfan Bozkurt, "Daha önce can yeleklerine böyle bir talep yoktu. Talep oldukça satmaya başladık. Müşterilerimizin çoğu Suriyeli. Can yeleklerini alacak kişinin kilo ve yaşına göre veriyoruz" diye konuştu.

Mardin'e gönderilecekler

Bodrum'daki park ve bahçelerde kalmaları, turizm açısından olumsuz görüntü oluşturduğu gerekçesiyle kısa süre önce bir okulun bahçesinde toplanan çeşitli milletlerden sığınmacıların, Mardin’deki toplama kampına gönderileceği belirtildi.

Bodrum’daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye 80 kişi, son olarak umut yolculuğuna çıkan 6 kişinin öldüğü kentte göçmen sorununa dikkat çekmek için eylem yaptı. Grup üyeleri daha sonra, Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan gruptan Mustafa Erdoğan, şunları söyledi:

"Hesapsız- kitapsız Suriyeli göçmen sorunundan ne yazık ki Bodrum da nasibini aldı. İş ve umuda yolculuk için kandırılarak Bodrum’a getirilen göçmenler, ne yazık ki sokakta kaldı. Yarısından fazlasının nerede olduğu bilinmiyor. Tabutlar içinde umuda yolculuğa çıkacakları günü bekliyorlar. Sayın kaymakamla durumun aciliyetini konuşarak devlet olarak tedbir alınmasını istedik. Kaymakam yarın (perşembe) sabahtan itibaren Bodrum’da toplanan göçmenlerin Mardin’deki kamplara gönderileceğini söyledi. Ayrıca yarından itibaren şehrin girişindeki kontrollerde göçmenlerin kente girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Ancak turist gibi gelerek pansiyonlarda kalan, ev kiralayan göçmenlere bir şey yapılamayacağını söyledi."

Okul bahçesinde bekleyiş sürüyor

Kaymakan Gödekmerdan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Aralarında Myanmar, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu kaçakların da bulunduğu çoğunluğu Suriyeli 400 kişi, çarşı merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde bekleyişini sürdürüyor.