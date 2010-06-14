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Yaşam

Bodrum'da taş ocağında patlama: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Bodrum'un Kızılağaç Mevkisi'ndeki bir taş ocağında dinamit patlatılması üzerine işçiler Bekir Doğan (35) ve Sefa Uzunkaya (22) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden Bekir Doğan'ın Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, sağ gözünden yaralandığı öğrenilen Uzunkaya'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekiplerinin taş ocağına giderek inceleme başlattığı bildirildi.


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