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Bodrum'da tarihin güçlü kadınları anlatıldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla) - BODRUM'da, tarihin güçlü kadınları, tarihçiler tarafından dinleyenlere sohbet havasında anlatılırken, çocuklar da kadınları tiyatro gösterisiyle canlandırdı

19 Kasım 2017 16:19

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla) - BODRUM\'da, tarihin güçlü kadınları, tarihçiler tarafından dinleyenlere sohbet havasında anlatılırken, çocuklar da kadınları tiyatro gösterisiyle canlandırdı.
Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunup, yaşatılmasına dönük projeler üreten Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı\'nın (AKADEMİA) bünyesinde bulunan Herodotos Tarih Araştırmaları Merkezi\'nin, 2017 ve 2018 yıllarında her ay düzenli olarak gerçekleştireceği toplam 6 konferanstan ilki \'Halikarnassos’un Erk Sahibi Kadınları\', Bodrum Belediyesi’nin de katkılarıyla Herodot Kültür Merkezi\'nde yapıldı.
AKADEMİA Başkanı Özay Kartal, vakıf olarak tarihi, kültürel ve arkeolojik alanlarda yaptıkları çalışmaları konferanslar dizisiyle anlatacaklarını belirterek, Halikarnasos’u yöneten erk sahibi kadınların Artemisia, Artemisia ve Kraliçe Ada olduğunu söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Güray Ünver, Halikarnassos\'un erk sahibi kadınları Artemisia I, Artemisia II ve Ada\'nın yaşamlarını sohbet havasında anlattı. Ünver, \"Konferanstan çok söyleşi havasında geçmesini istedik. Bodrum\'daki erk sahibi kadınların bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlatarak, tarihsel bazı problemlere dikkat çektik\" dedi.
Yaklaşık bir saat süren konferansa katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Yazın Bodrum\'da, kışın ise İzmir\'de yaşamını sürdüren Türkiye\'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut ile birlikte birçok arkeolog, tarihçi ve tarihsever, konferansı dikkatle izledi. Gümüşlük Forumu’nun çocuklarla birlikte organize ettiği tiyatro atölyesi oyuncularının Artemisia, Artemisia ve Kraliçe Ada’yı canlandırdığı gösteri, büyük ilgi gördü.
AKADEMİA Başkanı Kartal, bir sonraki konferansın 16 Aralık günü gerçekleştirileceğini söyledi.

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