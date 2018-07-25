Bodrum'da taksiciler Uber'e karşı yolu kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup taksici, yetkisiz taşıma yaptığını öne sürdükleri Uber'e tepki için Milas-Bodrum karayolunu trafiğe kapattı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi bir taksici ile turizm transferi yaptığı iddia edilen kişi arasında "UBER " meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine,taksi sürücüsü A.C.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren çok sayıda taksici, Yalıkavak Polis Merkezi önünde toplandı. Taksiciler, gözaltındaki meslektaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Taksiciler yaşananlara tepki amacıyla 300 araçlık taksi konvoyu eşliğinde şehir turu yaptı.

Torba Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan taksiciler, yolu trafiğe kapatmak istedi. Polisin buna müsaade etmemesi üzerine gruptakiler, Milas- Bodrum Havalimanına gidip gelme kararı aldı. Yolda polis ekiplerince durdurulan konvoydakiler, bu sefer Milas-Bodrum karayolunu trafiğe kapattı.

Karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapanınca, uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolunda hasarlı kazalar meydana geldi. Taksiciler polisin uyarılarının ardından yolu trafiğe açtı.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, gazetecilere yaptığı açıklamada, UBER 'e karşı olduklarını, buna tepki için bir araya geldiklerini söyledi.

Taksici esnafının sesini yetkililere duyurmak istediklerini ifade eden Kablı, " Bodrum 'da haftanın 2-3 günü denetim oluyor ancak bu yetersiz. UBER sisteminin Türkiye'den kalkması gerekiyor. İstanbul'da alınan kararın Muğla'da da alınması gerekiyor. Belediyeye yazı yazdığım halde önlem alınmadı." diye konuştu.

Torba Taksi Durak Başkanı Yasin Algın da "Bodrum 'da taksici esnafının çok gergin olduğunu, para kazanamadığını" savundu.

Olayın bir tartışma üzerine başladığını aktaran Algın, "Bir hakaret olayı da söz konusu. Bu tür olaylar yaz sezonundan bu yana yaşanıyor. Bizim sezonumuz çok kısa. Biz sezon içerisinde para kazanmak istiyoruz. Taksiciler borçlarını ödeyemiyor, ciddi problemleri var." dedi.

Gruptaki bazı taksiciler ise UBER sistemine hızlı bir çözüm getirilmesini istedi.

Öte yandan gözaltındaki taksicinin serbest bırakıldığı öğrenildi.