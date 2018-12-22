Bodrum'da tadilat yapılan villada çökme: 5 işçi yaralı (3)- Yeniden

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\'Bodrum\'da tadilat yapılan binada çökme: 5 işçi yaralı\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz



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BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki, tadilat yapılan iki katlı bir villanın üst kat tabanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 işçi yaralandı. Kurtarılan işçiler, hastanede tedaviye alındı.

Eskiçeşme Mahallesi Bodrum 2 Nolu Sağlık Ocağı\'nın arkasındaki Marina Ektaş Sitesi\'nde kiraya verilmek üzere tadilat yapılan bitişik nizamda yapılmış 2 katlı villanın üst kat tabanı, bugün saat 11.30 sıralarında çöktü. Tadilat yapan işçilerden Yunus Sinir (26), Mehmet Beydoğan (27), Mustafa Hamarat (21), Mehmet Şefik Milan (45) ve Salih Algüllü (65) enkaz altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Önce işçilerden 3\'ü, yaklaşık 15 dakika sonra da diğer 2 işçi enkaz altından çıkarıldı.

Yaralı işçilerden 2\'si Bodrum Devlet Hastanesi\'ne, diğerleri ise ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. İşçilerden Mehmet Beydoğan\'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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