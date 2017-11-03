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Bodrum'da Süper Loto talihlisi merak ediliyor

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da Süper Loto oynayan ve şanslı rakamları tutturan talihlinin Gül Şans Oyunları Bayisi'nde kupon doldurduğu öğrenildi

03 Kasım 2017 18:25

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Süper Loto oynayan ve şanslı rakamları tutturan talihlinin Gül Şans Oyunları Bayisi\'nde kupon doldurduğu öğrenildi.
Milli Piyango tarafından açıklanan 2 Kasım Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 1 milyon 647 bin lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye, kuponunu Bodrum\'dan \'sen seç\' şeklinde oynayan bir kişinin oldu. Bodrum Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi\'nde Gül Şans Oyunları Bayisi\'ndeki 48300074 numaralı makinadan büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Bayinin sahibi evli ve 2 çocuk babası Caner Gün (66), \"Biz Bodrum\'un ilk bayiyiz. 20 yıl önce açmıştık burayı. 20 yıllık bayilik süresince ilk defa Süper Loto büyük ikramiyesi bizim buradan çıktı. Biletin ne zaman satıldığı belli değil. Biz de talihliyi merak ediyoruz. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır ve hayırlısı ile kullanır\" dedi.
2 Kasım 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile 4, 15, 26, 34, 35, 36 rakamlarını tutturan ve kuponunu \'sen seç\' şeklinde tam kupon olarak Bodrum\'dan alan kişi, 1 milyon 647 bin Türk Lirası\'nın sahibi oldu.

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