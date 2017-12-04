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Bodrum'da 'Süper Ay' izlendi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 'Süper Ay', havanın bulutlu olmasına rağmen ara ara izlenebildi

04 Aralık 2017 13:27

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da \'Süper Ay\', havanın bulutlu olmasına rağmen ara ara izlenebildi. Süper Ay\'ın parlaklığı, Bodrum\'u aydınlattı.
Bodrum\'da en büyük dolunayı izlemek isteyenler, akşam saatlerinde itibaren sahile ve yüksek yerlere gitti. Saat 18.45\'ten itibaren havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen Ay\'ın büyüklüğü ve parlaklığı ortaya çıktı. Bu muhteşem doğa olayı, Bodrumluları heyecanlandırdı. Torba Mahallesi barınağından teknelerin arasında bir saat içerisinde göğe yükselen Ay\'ın oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı. Kentte havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle Ay zaman zaman kayboldu. Birçok kişi bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla çekimler yaptı.

FOTOĞRAFLI

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