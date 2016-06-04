Bodrum'da sokak hayvanlarını zehirli kıymayla katlettiler!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan hayvanseverler bu sabah, 7'si köpek 5'i de kedi 12 hayvanın zehirli kıymayla telef edildiğini belirterek tepki gösterdi. İki hafta içinde öldürülen hayvan sayısının 15'e ulaştığını belirten hayvanseverler yetkilileri önlem almaya ve çözüm bulmaya çağırdı.

Ortakent-Yahşi ile Gündoğan mahallelerinde bu sabaha karşı yollara atılan zehirli kıymayı yiyen aralarında sahiplilerin de bulunduğu 10 köpek ve 5 kedi zehirlendi. Durumu fark eden hayvanseverlerin veterinerlere yetiştirdiği hayvanlardan sadece 3 köpek kurtarılabildi. 7’si köpek, 5’i kedi toplam 12 hayvan ise telef oldu. Son iki haftada öldürülen kedi köpeklerin sayısının 15’e ulaştığı belirtildi.

Anneleri telef olan 5 yavru köpek, hayvanseverler tarafından Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Yavruların bir kutuda olduğu bu sayede, zehirli yiyecekten yemediği öğrenildi.

Yasal yollara başvurdular

Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Hüseyin Alan, “Sabah kalktığımızda bildiğimiz, tanıdığımız bazıları da sahipli olan köpeklerin birer köşede can çekiştiğini gördük. Ağızlarından kan ve köpük geliyordu. Böyle vahşet olamaz. Her sezon gelişinde sahil beldelerinde hayvanlara yönelik yapılan zehirli saldırılar ne yazıkki önlenemiyor. Elimizden geldiğince az zehir yiyenleri kurtarıp, veterinere götürdük. Birçok kedi ve köpeği de yakalayarak koruma altına aldık. Çünkü hala bölgede yoğun şekilde zehir olduğunu düşünüyoruz. Yasal yollara müracaatımızı yaparak suçlu ya da suçluların bulunmasını istedik. Önüne gelen sokaklara zehir saçmaya başladı” dedi.

“Tek fail bile bulunamadı”

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise Bodrum Belediye’si yaptıkları ortak çalışmalarla sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve tedavi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Biz bu canlıları yaşatmaya çalışırken ne yazık ki Bodrum’da hayvanlara yönelik saldırı yaz ayları geldikçe hızla artıyor. Yine sokaklara bırakılan ve içerisine tarım ilacı karıştırılmış kıymaları yiyen kedi ve köpekler telef oldu. Son on günde ölen hayvan sayısı 15’i buldu. Önlem alınmazsa bu zehirlemeler devam edecek. Onlarca zehirli katliamdan bir tek fail bile bulunamadı” dedi.