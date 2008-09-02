Bodrum'da sinema zamanı

Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği ve beşinci yaşına girecek olan Uluslararası Bodrum Film Festivali, bu yıl 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.



Saraybosna Film Festivali'nden “En İyi Belgesel” Ödüllü “Corridor # 8” ve yönetmeni Boris Despodov da Bodrum Film Festivali'nin konuğu. Derviş Zaim’in sinemasına da odaklanılacak olan festivalde, Serebrenika katliamını konu alan belgeseller izleyenleri hüzünlendirecek.



Bodrum Belediyesi’nin kurumsal sponsorluğunda, Avrasya Sanat Kolektifi Derneği’nin işbirliği ile gerçekleşecek olan festivalde bu yıl, Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Documentarist-İstanbul Belgesel Günleri programından bir seçki de yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi destek verdiği festival, dünyadan ve Türkiye’den son dönemin önemli filmleri ve belgeselleri, Türkiye'den alternatif belgesel çalışmalarla 16-20 Eylül Tarihleri arasında, sinema meraklılarını Bodrum'a bekliyor.



Oluşturduğu güncel politik programlarla özellikle belgesel sinema adına önemli bir festival olma yolundaki Bodrum Film Festivali, 2008'de Balkanlar üzerinden, dünya meseleleriyle uğraşmaya devam ediyor. Her yıl hazırladığı özel programla beğeni toplayan Bodrum Film Festivali bu yıl, Balkanlar özel bölümüyle, yıllardır devam etmekte olan sorunları, yaşanan acı deneyimleri hatırlatan çarpıcı filmleri, sinemaseverlerle buluşturacak. Serebrenika katliamını konu alan belgeseller de hafızlara kazınacak.



Festival 16 Eylül tarihinde Bodrum Kalesi’nde Balkan Şarkıları’nın eşsiz sesi Suzan Kardeş’in açılış konseriyle başlayacak. Suzan Kardeş ve ekibi, Bosna sevdalinkalarının hüznünü Roman şarkıları ile dağıtacak. Rumeli havasının eseceği ve bir Balkan düğünü atmosferinin yaratılacağı açılış konseri ile Balkanlardaki tüm dillerden şarkılarla gece boyunca hüzünle sevinç, şarkılardaki gibi kol kola geçecek.



Her sene hazırlanan retrospektif bölümleriyle Türk Sineması'nın yeni dinamiklerini yakından izleyen Bodrum Film Festivali, bu sene Türk sinemasına önemli filmler kazandırmış, pek çok ulusal ve uluslararası ödülü bulunan Derviş Zaim’in sinemasına odaklanacak.



