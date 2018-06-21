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Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (2)

BAR İŞLETMECİSİ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Sürensoy'un (42) İstanbul'da yaşadığı ve geçen 15 Haziran'da Bodrum'da açtığı barı

21 Haziran 2018 20:28

BAR İŞLETMECİSİ KAHRAMANMARAŞ\'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Sürensoy\'un (42) İstanbul\'da yaşadığı ve geçen 15 Haziran\'da Bodrum\'da açtığı barın işleri için ilçeye geldiği öğrenildi. Sürensoy\'un alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. İstanbul\'da eğlence mekanı işleten Sürensoy\'un Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından alınacak cenazesinin memleketi Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesine götürülüp, 23 Haziran Cumartesi günü toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan aynı saldırıda yaşamını yitiren Hacer Tülü\'nün (40) de otopsisinin sürdüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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