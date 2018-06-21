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Bodrum'da silahlı saldırı: 1'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki  bir eğlence mekanı önündeki silahlı saldırıda, 1'i şarkıcı, 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı

21 Haziran 2018 14:10

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki  bir eğlence mekanı önündeki silahlı saldırıda, 1\'i şarkıcı, 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Bodrum ve İstanbul\'da eğlence mekanları bulunduğu belirtilen Mehmet Ali Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında olay yerinden geçen şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüphelilerin Bodrum\'a getirileceği belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden Sürensoy\'un ve Tülü\'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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