Bodrum'da şiddetli rüzgar olumsuzluk yarattı (2)

UÇAK FIRTINA NEDENİYLE BODRUM\'A İNEMEDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan havalanıp, Milas-Bodrum Havalimanı\'na saat 16.05 sıralarında inmesi beklenen bir havayolları şirketine ait yolcu uçağı, fırtına nedeniyle Milas Bodrum Havalimanı\'na inemeyince İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na yönlendirildi.

Uçaktaki yolculardan market işletmecisi, evli 2 çocuk babası Mehmet Gür (45), \"Hava şartları nedeniyle uçağımız İzmir\'e yönlendirildi. Uçağın bir süre bekledikten sonra Bodrum\'a hareket edeceği bildirildi. Ancak, ben de dahil bir grup yolcu karayolu ile Bodrum\'da dönmeyi tercih ettik. Şu an halen İzmir\'de bekliyoruz. Bir grup yolcu ise tekrar uçağa bindi\" dedi. Gür, fırtınanın şiddetini azaltması nedeniyle iniş ve kalkışlarda yaşanan sıkıntının ortadan kalkması üzerine uçağın Milas-Bodrum Havalimanı\'na dönüp, yeni yolcuları alarak tekrar İstanbul\'a hareket edeceğinin bildirildiğini de söyledi.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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