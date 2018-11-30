T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da selin ardından lahit ortaya çıktı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi'ne ait lahit ortaya çıktı

30 Kasım 2018 19:44

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sel sularının çekilmesinin ardından Geç Roma Dönemi\'ne ait lahit ortaya çıktı.
Bodrum\'da dün sağanağın neden olduğu sel sonrası Bitez Mahallesi\'ndeki bir yamaçta mezar ortaya çıktığını fark eden çevredekiler, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden müze yetkilileri, sel sularının üzerindeki toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan mezarın, Geç Roma Dönemi\'ne ait lahit olduğunu tespit etti. Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologlarının gözetiminde belediye ekiplerince yapılan çalışma sırasında, tarihi mezardan bir bronz sikke de çıktı. Mezardan çıkan parçalar müze yetkilileri tarafından koruma altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Can MERALBODRUM Muğla DHA BODRUMGeç Roma DönemiBodrumBitez MahallesiBodrum Sualtı Arkeoloji MüzesiBununSualtı Arkeoloji Müzesi MüdürlüğüMezardanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24