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Bodrum'da sarı yaz keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da ekim ayının sonunda sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu

22 Ekim 2017 12:30

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da ekim ayının sonunda sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bazı Japon ve Güney Koreli yapım şirketleri, plajlarda çekim yaparak, \'sarı yaz\'ın keyfini yaşadı.
Ekimde Bodrumlular\'ın \'sarı yaz\' dediği bir dönem yaşanıyor. Bodrum\'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye kadar yükseldi. Şehir merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası plajı yerli ve yabancı turistlerde doldu. Turistler güneşlendi, denize girdi. Son bir hafta içerisinde Malezya, Güney Kore, Çin ve Japonya\'dan gelen medya temsilcileri Bodrum sahillerinde, Antik Tiyatro ve Myndos kapısı ile plajlarda turistik ilçenin tanıtımı için çekim yaptı. Güney Kore\'nin Seul kentinden gelen bir televizyonun yayın yönetmeni Shun Kimoon, \"Pamukkele ve Efes\'ten sonra Bodrum\'un tarihi yerlerini çekmeye geldik. Ancak hava o kadar güzel ki yayın programımıza mavi yolculuk ve Bodrum\'un plajlarını da dahil ettik. Çekimler bitince birkaç gün tatil yapmayı düşünüyoruz\" dedi.
Bodrum\'da salı gününden itibaren 3-4 gün sürecek sağanak yağış bekleniyor.

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