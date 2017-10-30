Bodrum'da RES için yıkım isteği

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki rüzgar enerji santraline (RES) ilişkin mahkeme yıkım kararlarının ardından Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği üyeleri, kararın yerine getirilmesi için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'la görüştü.

Heredot Kültür Merkezi\'nde yapılan RES\'le hukuki sürecin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantı ardından Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği üyeleri ve ilçe sakinleri, bugün Bodrum Belediyesi önünde bir araya geldi. Geriş RES\'e ilişkin mahkeme yıkım kararlarının Bodrum Belediyesi tarafından uygulanmasını isteyen grup, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon\'la görüştü. Grup adına, Dernek Başkanı Mustafa Tanışık, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Tevfik Kızgınkaya ve 6 kişi, Başkan Kocadon\'un makamında isteklerini bildirerek, sohbet etti. Görüşme ardından başkanlık makamından ayrılan Dernek Başkanı Mustafa Tanışık, şöyle dedi:

\"2014 yılı Kasım ayında başlattığımız toplu mücadelemiz bugün sonuçlanıyor. Şöyle ki elimizde 3 tane büyük danıştay kararı var. Hem ÇED hem imar hem kamulaştırma kararları Bodrum lehine çıktı, durduruldu. Belediye Başkanımızın uzun süre ruhsat vermediği, hala da vermediği ve yıkım kararı çıkarttığı, fakat firmanın buna karşı Muğla İdare Mahkemesi\'nden \'yürütme durdurma\' kararı aldığının sonucunda, İzmir Bölge İdare Mahkemesi\'nden \'yürütmenin durdurulmasının kaldırılması\' karar aldık. Başkanımız da kararı aldı, şu anda yıkım kararı geçerli. Biz bu süreçten sonra 4. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde kamulaştırma kararı verilen ve üzerine tedbir kararı verilen bütün tapuların üzerinden şerhleri kaldırdık, artık önümüz açık. Bodrum\'da yenilenebilir enerjiye \'evet\' diyen bizler konumuna \'hayır\' diyoruz. Mücadelemizi bu noktaya getirdik.\"

Belediye Başkanı Kocadon ise 2014 yılında ilk göreve başladığını belirtirken, şöyle dedi:

\"1 hafta sonra önüme RES\'lerle ilgili bir görüş geldi. O gün de olmayacağını ve olumsuz görüşümü bildirdim. Ama buna rağmen çalışmaları devam etti bakanlık nezdinde. Şunu da söyledim: Bodrum halkının karşı olduğu hiçbir projede Bodrum Belediyesi de olmaz. Buna da müsaade etmeyiz. Ama bütün yasal haklarımızı daha medeni çerçeveler içinde ararız gibi ifadeler kullanmıştım. Bugün gelip baktığımız bu noktada gerçekten medeniyete olan inancımız, hak hukuka ve adalete olan inancımız bizi bir defa daha haklı çıkardı. Tabii herkes hakkını arayacak, mücadelesini verecek ama Bodrum Yarımadası\'nın kendine göre özgün değerleri var, kendisi kimliği var. Bunu hiç kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Şu anda mahkeme kararı ile elimiz daha da güçlendi, zaten ekibimiz bir- iki defa yıkım için gittiğinde oradaki binanın içinde değerli kıymetli eşyaların olduğunu görünce de, bizden müsaade istediler. Ama teknik olarak da çok büyük hata yapmışlar, idari bina gösteriyorlar ama üretim binası olmuş bu da teknik bir hata. Bunu da ayrıca değerlendireceğiz. Bunun için kısa bir zamanda bürokrasi ile bir toplantı yapıp, son aşamaya geldiğimizi kendilerine bildireceğiz. Özellikle kamulaştırmanın kaldırılması bizim için çok büyük onur ve gururdur. Madem hukuk devletinde yaşıyorsak, insanların en kutsal haklarından bir tanesi mülkiyet hakkıdır. Bunu hiç kimse \'ben istedim oldu\' diye elinden alamaz. Onun için ben Türk yargısına bir defa daha teşekkür ediyorum. Bunu savundukları için ve önümüzdeki günlerde de hep beraber sizlerle birlikte mutlu günleri en kısa zamanda yaşayacağız.\"



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