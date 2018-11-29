Bodrum'da patlayan su borusu tamir edildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM\'un Torba Mahallesi\'nde, ana isale hattında meydana gelen su arızası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

Bodrum\'da 4 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği ana isale hattının Torba- Türkbükü mahalleleri arasındaki bölümünde, ana yol kenarında dün saat 05.40 sıralarında bir patlama daha meydana geldi. DSİ tarafından yapıldıktan sonra 2014 yılında işletme, bakım ve onarımı için Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne devredilen içme suyu hattında, bugüne kadar irili ufaklı meydana gelen yüzlerce patlama halkın tepkisini çekti. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri son patlağın ardından; 5 kepçe, 5 kazıcı yükleyici, 4 kamyon ve 2 iş makinesiyle çalışma yaptı. Dün saat 09.00\'da başlayan çalışmalar, akşam saatlerinde tamamlanarak hatta tekrar su verildi. Olaydan sonra çöken yol, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tekrar asfaltlandı. Arıza nedeniyle su kesintilerine karşı Bodrum\'un bazı mahallelerinde alternatif su takviyeleri sağlandığı, bölgenin susuz kalmasının önüne geçildiği belirtildi.



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