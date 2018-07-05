Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına bir helikopter havadan müdahale ederken, itfaiye ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Son bilgilere göre, alevlerin yerleşim yerine 5 metreye kadar yaklaştığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yangına havadan 1 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilmeye başlandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Hızla büyüyen yangını söndürmek için çevrede bulunan vatandaşlar da seferber oldu. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, şu ana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi.

Kontrol altına alındı

Havadan ve karadan yoğun uğraşlar sonuç verdi. Yerleşim yerine 5 metreye kadar yaklaşan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.