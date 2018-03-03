Bodrum'da müzikal keyfi

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki Karya Kültür ve Sanat Derneği (KARSANAT) Müzikal Korosu tarafından müzikal sahnelendi. Beğenilen film müziklerinin de harmanlandığı müzikal, ilgi gördü.

Kasım ayında KARSANAT bünyesinde kurulan ve Bodrum\'un ilk çok sesli korosu olan KARSANAT Müzikal Korosu\'nun Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi\'nde verdiği konseri, yaklaşık 350 kişi izledi. Sanat yönetmenliğini Gülderen Erdoğmuş\'un yaptığı konserde, izleyicilere film müziklerinden müzikallere geniş bir program sunuldu. \'Öp beni Kate\', \'Cabaret\', \'Don Kişot\', \'Kısmet\', \'Damdaki Kemancı\', \'Porgy ve Bess\', \'Yedi Kocalı Hürmüz\' ve \'Hair\' müzikallerinden sahnelerin yer aldığı konser; \'Casablanca\', \'Çingeneler Zamanı\', \'Black Orfe\', \'Katibim\' ve \'Salkım Hanımın Taneleri\' filmlerinin müzikleriyle birleşti. Gösteri, beğeniyle izlendi.

Koronun sanat yönetmenliğini yapan Gülderen Erdoğmuş, \"Kasım ayıda KARSANAT Müzikal Korosu\'nu kurduk ve beraber çalıştık. 25 kişilik bir koromuz var. Solistler profesyonel, koromuz öğrenci ve amatörlerden oluşan bir koro. Fakat çok güzel bir çalışma da yaptık. Bu proje için çok sesli çalışmalarımız var. Bu tabii ki kolay bir şey değil, ama üstesinden birlikte çalışarak geldik\" dedi.

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