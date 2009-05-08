‘Bodrum’da müzik yasağı olumlu’

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 15 Mayıs'ta başlayacak inşaat yasağını kararlılıkla uygulayacaklarını söyledi.



Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da turizm sezonunun başladığını ve belediye olarak bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turizm ve inşaat sektörünün Bodrum ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Kocadon, "15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı uygulamasını kararlılıkla uygulayacağız. Bu yöndeki çalışmalarımızı özellikle Bodrum kent merkezinde yoğunlaştıracağız. Turizmin yapılmadığı merkeze uzak yerlerde ise belirli gün ve saatlerde inşaatlardaki ince işçiliğe izin verebiliriz. Ancak buda çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde olabilir" diye konuştu.



Muğla Valiliği'nin aldığı açık alandaki mekanlarda müziğin saat 23.30'dan sonra kapatılması kararını da değerlendiren Kocadon, bu konudaki yetkinin belediyelere devredilmesinin söz konusu olduğunu, önümüzdeki günlerde Muğla Valiliği ve Çevre Bakanlığı ile görüşmeler yapacağını kaydetti.



‘Müzik yasağını olumlu buluyorum’



Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise, Bodrum'un bir turizm kenti olduğunu ve kararların bu gerçek üzerinden alınması gerektiğini vurguladı.



Bodrum'a gelen turistlerin rahat bir şekilde tatillerini yapmaları gerektiğine dikkati çeken Gökbel, "açık alandaki eğlence mekanlarına 23.30'dan sonra uygulanacak müzik yayını yasağını olumlu buluyorum. Ancak uygulama 1 saat daha ileri alınabilir. Bodrum'da yaşanan sınırsız özgür yaşama bir sınırlama getirilmeli. Yerleşim alanlarının dışında bulunan eğlence mekanlarında ise çok daha ileri saatlere alınabilir" dedi.i.



Gökbel, inşaat yasağı uygulamasını da doğru bulduğunu, Bodrum'a gelen turistin gürültü ve görüntü kirliliği ile karşılaşmaması gerektiğini vurguladı.



Bodrum Ticaret Odası Başkanı (BODTO) Mahmut Kocadon, Muğla Valiliğince alınan karar doğrultusunda Bodrum'da inşaat yasağının 15 Mayısta başlayacağını ve ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini hatırlattı.



Bodrum'da ekonominin turizm üzerine kurulu olduğunu belirten Kocadon, "turizm ile gürültü yan yana olmuyor. İnşaat çalışmaları sırasında çıkan gürültü ve çalışanların uygunsuz görüntüsü turistleri rahatsız ediyor" dedi.



Yasak kapsamında 5,5 ay inşaat yapılamadığına işaret eden Kocadon, şöyle konuştu:



"İnşaat yasağından geriye kalan zamanda yağmur ve soğuk hava derken inşaatların tamamlanması için kısa bir süre kalıyor. Bu nedenle turizm yapılmayan yerlerde gürültülü makine çalıştırmamak kaydıyla sınırlı oranda inşaat çalışmasına izin vermemiz lazım. İnşaatın iç bölümünde seramik işlemleri oluyor, bu çalışmalarda yapılabilir. Alınan kararları dengeli bir şekilde uygulamamız lazım."



Mahmut Kocadon, müzik yayını konusunda sektör temsilcileriyle konuyla ilgili toplantı yaptıklarını anlattı. Sektör temsilcilerinin kendi kapatma saatlerini kendileri belirleyip belediyeye müracaat etmek istediklerini ifade eden Kocadon, işletmelerin belediyeden gelen yanıt doğrultusunda müzik yayını kesme arzusunda olduklarını dile getirdi.



Bu arada, Muğla Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun turizm sezonunun başlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda, "açık alandaki mekanlarda müziğin kapanış saati" konusunda yetkiyi belediyelere vermek üzere hazırlık yaptığı da öğrenildi.

