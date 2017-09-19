Bodrum'da motosiklet sürücülerine denetim

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından Cafer Paşa Caddesi\'nde motosikletli sürücülere yönelik denetim yapıldı. Başta kask takmayanlar olmak üzere kurallara aykırı ve kapasiteden fazla kişiyle yolculuk yapanlara dikkat edildi. Denetimde 28 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 6 sürücüye muayenesiz, 2 sürücüye ise sigortasız motosiklet kullanmaktan ceza uygulandı. 30 dakika sürücülere toplam 10 bin 622 TL ceza kesildi.

Denetimde 6 yaşındaki torununu motosikletin önünde ayakta taşıyan Mehmet Yükselen de durduruldu. Dede Yükselen kask takarken, torununun takmadığı görüldü. Polis ekipleri, nasıl yolculuk yapılması ve kaskın önemi konusunda Yükselen\'i uyardı. Tüm evrakları tam Yükselen\'e, ceza kesilmedi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya da Yükselen\'i uyararak, torunu kasklı bir şekilde arka da oturtarak taşıması gerektiğini söyledi. Hatasının farkettiğini belirten Yükselen, \"O kadar mahcubum ki. Annesinin işi uzayınca, benim almamı rica etti. Her zaman kaskını takıyordu. Ama bugün maalesef takamadı. Evlerinde kendisine ait kaskı da var. Ama bu seferlik böyle oldu\" dedi.



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