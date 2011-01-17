-BODRUM'DA MİLYON DOLARLIK MİRAS BODRUM (A.A) - 17.01.2011 - Mütesellim Karaosmanzade Hacı Ömer Ağa'dan torunu Hacı Hüseyin Ağa'ya kaldığı belirtilen Bodrum'a bağlı Güvercinlik ve Sazköy'de milyon dolar değerindeki 375 dönümlük mirastan paylarına düşeni almak isteyenler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, varislerin, 10 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerden hisselerine düşen payları alabilmek için Kocaeli Sulh Hukuk mahkemelerinde açtığı dava sonrasında, 620 varis belirledi. Bunun üzerine yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve mirasçıları temsilen 6 kişinin seçilmesi için Bodrum'un Mumcular beldesindeki düğün salonunda 620 varis ve yakınlarının katılımıyla toplantı düzenlendi. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı toplantı, jandarma ekiplerinin gözetiminde yapıldı. -80 YAŞINDAKİ NİNELERİN MİRAS AŞKI- Toplantıya katılanları temsilen 6 kişi oy birliğiyle seçilerken, bu kişilerin, arazilerin satış süresinde mirasçıları temsilen görüşmelerde bulunması kararlaştırıldı. Mirasçıların bir bölümü çocuk ve bebekleriyle toplantıya katılırken, 80 yaşın üzerindeki yaklaşık 20 kadın ise yakınlarının yardımı ve bastonlarıyla toplantı salonuna geldi. Yaşlı kadınlar, çocuklarına ve torunlarına daha iyi gelecek bırakmak umuduyla, miras toplantısını izlediklerini söylediler. -AKRABA EVLİLİĞİ VARİS SAYISINI AZALTTI- Kocaeli'de faaliyet gösteren ve Osmanlı tapularının güncellenmesiyle tanınan emlakçı Tuncer Rıfat Barın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme tarafından verasetlerin çıkarıldığını belirterek, ''Artık yerel davalar açılacak. Bu süreçten sonra mirasçıların uzlaşma süreci çok önemli. Çıkan verasetlere göre 620 mirasçı belirlendi. Mahkemeye ilk başvurduğumuzda yaklaşık bin 129 mirasçı vardı. Bunların bir bölümünün akraba evliliği yaşadığı için bu sayı düşüş gösterdi'' dedi. Verasetlerin çıkmasıyla arazilerin varislerinin de kesinleştiğine işaret eden Barın, 6 mirasçı ve bir avukattan komisyon oluşturulduğunu söyledi. Güvercinlik'te, mirasçılara ait araziler üzerinde mal varlıkları, gayrimenkulleri bulunan vatandaşların da kendi aralarında komisyon kuracağını anlatan Barın, iki tarafın görüşeceğini ifade etti Barın, bir sonraki toplantının 8 ay sonra yapılacağına işaret ederek, ''Mirasla ilgili veraset ilamları çıktı. Davalardan dolayı Güvercinlik köyünün satışını mahkemeden talep edeceğiz. Eğer bu arada komisyonlardan uzlaşma çıkarsa, davaları düşürüp tapularını vereceğiz'' diye konuştu. -ARAZİNİN DEĞERİ 10 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE- Barın, arazilerin 75 dönümünün Güvercinlik sahil kesiminde, geri kalan 300 dönümünün ise Sazköz sınırlarında yer aldığını söyledi. Güvercinlik'teki arazinin üzerinde aralarında turistik tesisler, iş yerleri ve konutların da bulunduğu çoğunluğu ''işgalci'' 176 kişiye ait taşınmazlar olduğunu ifade eden Barın, ''Arazilerin toplam değeri 10 milyon doların üzerinde'' dedi. Barın, Hüseyin Ağa'nın 3 eşinden 11 çocuğu olduğunu, 8 çocuğunun soyunun devam ettiğini, bunlardan 33 torunu, torunlarının da bine yakın varisi bulunduğunu kaydetti.