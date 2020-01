Bodrum'da MHP'lilerden 'Zehirsiz Yaşam' eylemi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'daki katı atık depolama tesisinde bir haftadır süren yangın nedeniyle zehir soluduklarını belirten MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, gaz maskeleriyle katıldıkları \'Zehirsiz Yaşam Hakkımız\' eyleminde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve hükümetin bu soruna acil çözüm bulmasını istedi.

Bodrum\'a 5 kilometre uzaklıktaki Yokuşbaşı Mahallesi\'nde katı atık depolama tesisinde bir haftadır devam eden yangın nedeniyle MHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından \'Zehirsiz Yaşam Hakkımız\' eylemi düzenlendi. MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık 50 Bodrumlunun katıldığı eylemde katı atık depolama tesisine gelenler çöplük alanında inceleme yaptı. Yanlarında getirdikleri gaz maskeleri ve \'Zehir Solumak İstemiyoruz\' yazılı dövizleri taşıyanlar, halen yanmakta olan vahşi depolama alanından çıkan dumanların önünde tepkilerini dile getirdi. Astım hastası olduğunu söyleyen Kanuni Sultan Süleyman Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Kaan Selim Varan, sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bodrumluyum. Denizi, ormanları ile cennette yaşadığımızı kabul ediyoruz ama özellikle son 5 yıldır bizi cehennemde yaşamaya mahkum ettiler. Astım hastasıyım buna rağmen çözüm olur umuduyla bugün eyleme geldim. Sesimizi duysunlar her sabah okula giderken 20 bin öğrenci zehir soluyarak okula gidiyor. Bu kabus ne zaman bitecek o da belli değil. Atılan ne bir adım var ne de alınan bir önlem var.\"

\"EVLERİMİZİN ÖNÜNDEN KÜL TOPLAMAKTAN BIKTIK\"

Bodrumlu mali müşavir 43 yaşındaki Fatma Çırakoğlu ise maskesi ile yaptığı açıklamada buraya 40 yıldan bu yana çöp döküldüğünü, son 5 yılda sık sık yangın çıktığını anlatırken, \"Zehir solumaya başladık. Her gün zehirli gaz solumaktan, evlerimizin önünden kül toplamaktan bıktık. Tüm siyasi partilerin bir araya gelerek bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor. Yaz aylarımız kabus oldu, geceleri pencereleri açamadan yatmak zorunda kaldık. Zehir soluyarak işe gitmek zorunda kaldık. İlgililer buraya gelsinler, durumu görsünler\" dedi.

HASTANE BAŞVURULARI ARTTI

Sadece Bodrumlunun değil yaz tatiline gelen yerli ve yabancı misafirlerin de hayati tehlike altında olduğunu savunan Uzman Dr. Murat Bozlar ise özel kliniklere ve hastanelere başvuran hasta sayısında ciddi artışlar olduğunu kaydetti. Bozlar, \"Bu zehirli gazlar sadece solunum sistemi rahatsızlıklarını değil ileride telafisi mümkün olmayan akciğer ve karaciğer kanser rahatsızlıklarını da tetikleyecektir. Bu durumu hem hastalarımıza hem de yabancı konuklarımıza anlatmakta zorluk çekiyoruz\" diye konuştu.

\"BODRUM\'UN ÜZERİNE KARA BULUTLAR ÇÖKTÜ\"

MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sancar, Bodrum\'un bir turizm kenti olduğunu ve turizmin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini öne sürerek, \"İnanın şu anda maskelerle birlikte nefes almakta güçlük çekiyoruz. Yeter artık 40 yıldır bu zehiri soluyoruz. Zehir solumak Bodrum\'un kaderi olmamalı. Sorun partiler üstü sorun haline geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl Bodrum\'dan liman hizmetleri, turizm gelirleri ve alınan vergileri topladığınızda 30 milyon TL gelir elde ediyor. Biz üzerimize düşen görev her neyse yaparız. Ama Büyükşehir Belediyesi ve hükümet de bu soruna acil çare bulsun. Konuyu sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli\'ye de ilettik. Biz insanları veya kurumları suçlayarak bu sorunun çözülemeyeceğinin bilincindeyiz. Her yıl bir kriz çıkıyor ve turizm olumsuz etkileniyor\" diye konuştu.

Bir haftadır katı atık depolama alanındaki yangının kentin üstünde kara bulutlara neden olduğunu ileri süren Sancar, \"Bu yıl Bodrum\'un üzerine kara bulutlar çöktü. Cennete tatile geldim, diyen turiste bu kara bulutları nasıl anlatırsınız? Burada yaşayan 200 bin insana bu havayı solumayı nasıl reva görürsünüz? Ne yapacaksak yapalım tüm partiler birleşelim şu zehiri, dumanı çocuklarımıza yaşlılarımıza insanımıza solutmayalım\" dedi.

Eylem sırasında da kamyon ve traktörlerin Bodrum kent merkezinden getirdikleri çöpleri alana dökmeye devam ettikleri görüldü. Yaklaşık 30 dakika katı atık depolama alanında duran MHP\'liler daha sonra sessizce dağıldı.

