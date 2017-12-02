Bodrum'da kuvvetli rüzgarda arızalanan tekne sürüklendi

Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle motoru arızalanınca sürüklenen tekne, sahil güvenlik ekipleri tarafından Milta Bodrum Marina\'ya getirildi.

Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi\'nde limandan sabah saatlerinde denize açılan Last Maximus isimli teknenin, kuvvetli rüzgar nedeniyle Ortakent açıklarında, motoru arızalandı. İçinde 8 kişi bulunan teknenin kaptanı Gürkan Çıplak, Sahil Güvenlik ekipleri gelene kadar yelken ile ilerlemeye çalışırken fırtına nedeniyle yelkeni de kapatmak zorunda kaldı. Yelkenin kapatılmasıyla tekne, dalgalar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin Bitez açıklarında ulaştığı 14 metre uzunluğundaki tekne çekilerek, Milta Bodrum Marina\'ya getirildi. Meteoroloji yetkilileri kuvvetli rüzgarın yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini bildirerek, halkı dikkatli olması konusunda uyardı.