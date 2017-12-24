T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sabah başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı adeta kabusa çevirdi

24 Aralık 2017 17:16

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sabah başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı adeta kabusa çevirdi. Yatlar kıyıya sürüklenirken, iskelede bağlı küçük tekneler battı. Ağlarını toplamak için denize açılan balıkçılar zor anlar durumda kaldı, feribot seferleri iptal edildi.
Bodrum\'da saat 06.30 sıralarında başlayan ve saatteki hızı öğlen zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ile Bodrum-İstanköy arasında karşılıklı yapılan feribot seferleri iptal edilirken, açık denizde dalga yüksekliği 4 metreyi buldu. Güllük Limanı\'ndan İsrail\'e kuru yük taşıyan gemiler, Bodrum\'un Bitez, Ortakent-Yahşi ve Gümbet Mahallesi\'ndeki koylara sığınmak zorunda kaldı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis Mahalleleri\'nde liman dışında olan onlarca balıkçı teknesi ve sailing yat dalgalarla karaya sürüklendi. Gündoğan Koyu\'ndaki 11 metrelik \'Argonat\' isimli yat da demir tarayarak, karaya sürüklenip, ağır hasar aldı. Ahşap iskeleler parçalandı, Gündoğan ve Gölköy Sahili ve Limanı\'nda bulunan toplam küçük tekne su alarak battı.
DENİZE AÇILAN TEKNEDEKİLER  ZOR DURUMDA KALDI
Bodrum Liman Başkanlığı ile Bodrum Belediyesi Liman Müdürlüğü\'nün yaptığı anonslar işe yaradı, felaketin eşiğinden dönüldü. Liman dışında demirli olan ve karaya sürüklenen iki yat sahipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dünden attıkları ağları bugün toplamaya giden bazı balıkçı teknelerinde bulunanlar zor anlar yaşadı.
Bazı balıkçılar ağlarını topyalamadan dönmek zorunda kadı. İlçede hayatı kabusa çeviren ve bazı evlerin çatılarındaki güneş enerji panelleri ve su depolarına da veren fırtınanın etkisini 24 saat daha sürdüreceği bildirildi. Sahildeki bazı restoran ve kafeteryaların önündeki masa ve sandalyeler de fırtına nedeniyle sürüklendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMYatlarAğlarınıBodrumBodrumDatçaBodrumİstanköyGüllük LimanıBodrum Bitez OrtakentYahşiGümbet MahallesiFırtınaYalıkavakTurgutreis MahalleleriGündoğan KoyuAhşapGündoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24