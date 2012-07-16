Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da plastik ve ahşap malzemeler satan bir işyerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Konacık beldesindeki plastik ve ahşap otel malzemeleri satan bir işyerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bodrum, Ortakent Yahşi, Bitez, Konacık ve Turgutreis belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ve bir iş makinesiyle müdahale edilen yangın, güçlükle söndürüldü. Bu arada polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın sonucu işyerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İşyeri sahibi Namık Kemal Başbay, yangının çıkış nedenini henüz bilmediğini belirterek, “İşyerimizde otellere ve teknelere sattığımız çeşitli ürünler vardı. Maddi kaybımız büyük. Yangının çıkış nedeni ve maddi kaybımızın ne kadar olduğu yapılacak incelemeden sonra belirlenecek” dedi.