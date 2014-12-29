Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi kurtuldu, 8 kayıp!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi kayboldu, 2 kişi kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gümüşlük açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, Çavuş Adası'nda Suriye uyruklu 2 kişinin bulunduğunu belirledi.

Bu kişileri alarak Bodrum Devlet Hastanesine getiren ekipler, ilk belirlemelere göre 8 kişinin de kaybolduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Turgutreis ile Gümüşlük arasında yoğunlaşan arama çalışmaları, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor.