Bodrum'da kaçak teknesi battı; ölü ve yaralılar var

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çalışan 8 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bodrum'da kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Bodrum'dan, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çalışan 8 kişinin bulunduğu tekne, Karaada'nın yaklaşık 1,5 mil açıklarında battı.



Teknenin battığını gören çevredeki balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik'in 3, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin iki kurtarma bot ekibi bölgeye hareket etti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu denizde boğulmak üzere olan 3 kişiyi kurtarmayı başardı. Boğulan 4 kişinin cesedi ise ekiplerce bota alındı.



Sağ kurtarılanlar ile hayatını kaybedenlerin cesetleri, Bodrum Milta Marina'ya getirildi. Kurtarılan kaçaklar, Bodrum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.