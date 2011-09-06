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Bodrum'da kaçak içki baskını MUĞLA (A.A)

06 Eylül 2011 23:44

-Bodrum'da kaçak içki baskını MUĞLA (A.A) - 06.09.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 700 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Bodrum'a, halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokan ve ''Merdiven altı üretim'' olarak tabir edilen sahte içki getirilerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K, S.N. ve V.K gözaltına alındı. Zanlılara ait araçlarda yapılan aramada yaklaşık 700 litre içki ele geçirildi. Zanlıların, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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