Bodrum'da kaçak göçmenlerin teknesi battı: 1 ölü

Sedat ÜNAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 13 kaçak göçmenden 1\'i kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Bodrum\'un Akyarlar Mevkii\'nde içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Hüseyin Burnu Mevkii\'ne geldiğinde deniz yüzeyinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Aralarında çocukların da olduğu 13 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılarak Turgutreis Limanı\'na getirildi. Boğulma tehlikesi geçiren kaçak göçmenlerden Irak uyruklu 1 kadın hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Irak uyruklu kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 8\'i Filistin, 4\'ü Irak uyruklu olan diğer 12 kaçak göçmenin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede denizde kaybolan kaçak göçmen olmadığı öğrenildi.

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