Bodrum'da IŞİD bayrağı paniği

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, iki mavi bayraklı Torba Koyu'na yanaşan, balıkçı Oktay Yıldız'ın iki gün önce yaptığı 'Teknevi' adını verdiği tekne ev, bayrağıyla dikkatleri üzerine çekti. IŞİD örgütünün bayrağına benzeyen bir bayrağın gönderde yer alması nedeniyle tekneye ilişkin inceleme başlatıldı. Teknenin sahibi Yıldız, "Kafamı sokacak bir yer yaptım, kimseye zararım yok. Göndere de 'Allah birdir ve Hz Muhammed O'nun Elçisidir. Ona Biat Ediniz' yazılı Arapça bayrak çektim. Bunda kötü bir niyet aranmasına gerek yok" dedi.

Yaşar Anter’ın DHA’da yer alan haberine göre, Torba Koyu'na demirli, üzerinde Arapça yazının bulunduğu siyah bayraklı tekne evi görenler durumu, zabıta, polis ve Bodrum Liman Başkanlığı'na bildirdi. IŞİD bayrağına benzerliği nedeniyle tedirgin olan yerli ve yabancı turistlerin şikayeti üzerine yetkililer, teknede, üzerindeki imalat da dahil olmak üzere inceleme başlattı.

‘Kafamı sokacak bir yer yaptım’

Teknenin evi olduğunu belirten Yıldız, "Bunun adı üzerinde yazdığı gibi 'Teknevi'. Yani hem tekne hem ev. Burası MERNİS kayıtlarına göre benim ikametgahım sayılıyor. Seçim evraklarımda burası resmen işaretlendi. Teknenin üzerine gazbetondan (hafif beton grubuna giren bir yapı malzemesi) iki odalı bir yer yaptım. Ormandan, hazineden arsa çalmadım. Kafamı sokacak bir yer yaptım, kimseye zararım yok. Göndere de 'Allah Birdir ve Hz Muhammed O'nun Elçisidir. Ona Biat Ediniz' yazılı Arapça bayrak çektim. Bunda kötü bir niyet aranmasına gerek yok" dedi.