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Yaşam

Bodrum'da iç çamaşırıyla deniz yasak

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, iç çamaşırıyla denize girmek belediye meclisinin kararıyla yasaklandı.

06 Eylül 2008 03:00

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, iç çamaşırıyla denize girmek belediye meclisinin kararıyla yasaklandı.
Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağan, gazetecilere, vatandaşlardan ve turistlerden gelen şikayetler üzerine, iç çamaşırıyla denize girmeyi belediye meclisi kararıyla yasakladıklarını söyledi.
Plajlarda kötü görüntünün önüne geçmek istediklerini belirten Ağan, şunları kaydetti:
"Vatandaşların bu konuda yoğun tepkisi vardı. Biz de bu kararı aldık. Plajlarda mayoyla denize girmek normal ancak bazı vatandaşların iç çamaşırlarıyla denize girdikleri görüldü ve şikayetler geldi. Karar üzerine vatandaşların daha duyarlı olacaklarını umut ediyoruz. Sorunları öncelikle tartışarak, konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Ancak aldığımız kararlara uyulmazsa ceza da uygulanacaktır. Bu kararımızı ayrım yapmadan herkese uygulayacağız."

Öte yandan, plaj görevlisi Murat Özsoy ise belediye tarafından alınan kararın kendilerine iletildiğini söyledi. Özsoy "İç çamaşırı ile denize girmek ve hayvanların plajlarda gezmesi
yasaklanmış. Biz de bu şekilde denize girenleri uyardık ve kararı anlattık" dedi.

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