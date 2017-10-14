Bodrum'da huzur denetimi

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur denetimi yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 150 polisin katılımıyla Bodrum Yarımadası\'nda dün akşam, eş zamanlı denetim yapıldı. Yalıkavak, Torba, Gümbet mahalleleri ile Bodrum Belediye Meydanı ve Barlar Sokağı\'ndaki denetime asayiş, narkotik ve terör ekipleri katıldı. Ayrıca narkotik köpeği Molly de kontrollerde kullanıldı. İki saat süren denetimde 979 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabancaya el konuldu. Alkollü 3 sürücünün ehliyetine el konulup, para cezası kesildi.



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