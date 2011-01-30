-BODRUM'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE BODRUM (A.A) - 30.01.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Bodrum'da yaşanan selin ardından Hasar Tespit Komisyonu kurulduğunu ve komisyonun çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi. Bakan Ergün, Bodrum Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (BOSİAD) davetlisi olarak Bodrum'a geldi. Bodrum'da bir toplantıya katılan Bakan Ergün, daha sonra Cuma günü yaşanan selden zarar gören ilçeye bağlı Ortakent beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Ergün, incelemelerinin ardından gittiği Milas-Bodrum Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Bodrum'a bir toplantı için geldiğini, gelmişken selden zarar gören bölgeleri görme imkanı bulduğunu söyledi. Sel nedeniyle özellikle Ortakent beldesinde önemli bir tahribatın meydana geldiğini belirten Bakan Ergün, şöyle konuştu: ''Bazı evler, seralar hasar görmüş. Sayın Valimiz de bilgi verdi. Hasar Tespit Komisyonu kurulmuş. Komisyon çalışmalarını tamamlamak üzere. Selin yol açtığı zararla ilgili şu an itibariyle bir rakam verebilme şansımız yok ama herhalde bugün yarın bir rakam ortaya çıkar ve yardım yapılması gereken iş yerlerine ve ailelere gereken yardım yapılır.'' Bakan Ergün, Bodrum Yarımadası'nda bazı bayındırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, ''Su hatlarını yenilenmesi, duble yol çalışmaları da var. İnşallah onlarda da yaza kadar turizm mevsimine kadar önemli mesafe alınır ve bu çalışmalardan meydana gelen bazı aksamalarda giderilmiş olur. Bodrum Türkiye'nin en nadide yerlerinden biri. Bu çalışmaların tamamlanmasını elbette takip ediyoruz'' diye konuştu. -BOSİAD BAŞKANI MUSTAFA ER- BOSİAD Başkanı Mustafa Er ise selden zarar gören bölgelerde Bakan Ergün ile kısa bir incelemede bulunduklarını anlattı. Bakan Ergün'ün Muğla Valisi'nden gerekli bilgileri aldığını ifade eden Er, şunları kaydetti: ''Vali Bey'in beyanıyla söylüyorum, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 2 gün içerisinde neticelendirilecek. Vali Bey hasar gören esnafa ve ailelere gerekli yardımların yapılacağını söyledi. Bakanımız da bu çalışmaların biran evvel bitirilmesi ve gerekli yardımların yapılması noktasında sayın Valimizi talimatlandırdı. Bizde BOSİAD olarak sayın bakanımıza oradaki esnaf arkadaşlarımın mağduriyetleri hakkında bilgiler aktardık. Sayın Bakan'dan bu konuda yardımcı olmasını talep ettik. Bakanım bu konuda her türlü desteğin verileceğini beyan ettiler. Bizde yardımların özellikle Ortakent-Yahşi bölgesinde mağdur olan esnaf arkadaşlarımıza ve ailelerine süratle ulaşması konusunda üzerimize düşen vazifeyi yapacağız.'' BOSİAD Genel Sekreteri Mehmet Billorer de dernek olarak selden zarar görenler için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Muğla Valisi Fatih Şahin, Muğla İl Emniyet Müdürü Kadir Ay ve Milas Kaymakamı Bahattin Avcı tarafından havaalanından uğurlanan Bakan Ergün, Bodrum'dan ayrıldı.