Bodrum'da göçmen teknesi battı, 2 çocuk öldü

Bodrum açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 çocuk öldü.

Sputniknews’in haberine göre, Bodrum'un Ortakent Yahşi Mahallesi Kabakum mevkisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan Suriyeli göçmenleri taşıyan tekne, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle battı.

Kendi imkanları ve olayı gören vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan teknedeki 17 kişiye, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Göçmenlerden 2 çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayda kurtulan 15 göçmen Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.