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Yaşam

BODRUM'DA GEMİLER ZİYARETE AÇILDI BODRUM (A.A)

27 Eylül 2010 20:35

-BODRUM'DA GEMİLER ZİYARETE AÇILDI BODRUM (A.A) - 27.09.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ''Preveze Deniz Zaferi'nin 472. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'' kutlandı. ''TCG Gurbet'', ''TCG Fırtına'' hücum botları, ''TCG Gemlik'' fırkateyni ve ''Dolunay'' denizaltısı Bodrum Gemi Yanaşma İskelesine demirledi.  Ziyarete açılan gemilere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, hücumbot ve denizaltı yetkilileri rehberliğinde gemileri gezerek bilgi aldı. Bu arada gemi komutanları, Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Gemileri gezen vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünden etkilendiklerini ve gurur duyduklarını söyledi. 

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