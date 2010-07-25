-BODRUM'DA FUNDA ARAR, ÇEŞME'DE CANDAN ERÇETİN BODRUM (A.A) - 24.07.2010 - Pop müzik sanatçısı Funda Arar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Türkcell Yıldızlı Geceler programı kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Funda Arar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Arar, konsere sevilen şarkılarından ''Senden Öğrendim''i söyleyerek başladı. Sahnede sık sık hayranlarının yanına giden sanatçının şarkılarına antik tiyatroyu dolduran yüzlerce kişi eşlik etti. Konser yaklaşık 2 saat sürdü. -CANDAN ERÇETİN ÇEŞME'DE Türk müziğinin ünlü isimlerinden Candan Erçetin ise Anadolu turnesi kapsamında Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Dolunay altında gerçekleşen konserine, ''muhteşem bir mehtap görüntüsü altında bu konseri veriyoruz'' diyerek başlayan Erçetin, sevilen şarkılarını kendisini izlemeye gelen yaklaşık 4 bin hayranının eşliğinde seslendirdi. Candan Erçetin, Anadolu turnesi kapsamında Çeşme'nin ardından Bodrum, Denizli, Antalya ve Bursa'da konserler verecek.