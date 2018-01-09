T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın 9 gözaltı

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

09 Ocak 2018 18:11

Yaşar ANTER- Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen 1 otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen 7 Ocak akşamı Gümbet ve Bitez mahallerindeki otellere fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları belirlenen 3\'ü Rus, 3\'ü Kırgızistan uyruklu 6 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen ve daha önce 3 kez daha operasyon düzenlendiği belirtilen 16 odalı bir apart otel için tutanak tutuldu. Otel ertesi gün zabıta ekipleri tarafından 14 bin lira para cezası kesilip, 1 aylığına mühürlendi.
Fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 34 yaşındaki, Kırgızistan uyruklu Ulviye Rahmanova, kendisini yakalayan polislere 2 ay önce turist gezdirmek için ülkesinden İstanbul\'dan geldiğini söyledi. Rahmanova, şöyle dedi:
\"Yılbaşında tatil için arkadaşlarımla Bodrum\'a geçtim. Kaldığım otel ve eğlence mekanlarında çok iyi ağırlandım. Üstelik çok cömert insanlar vardı. Gecede 10 bin TL kazanmaya başlayınca Bodrum\'da kalmayla karar verdik. Hem eğleniyor, hem para kazanıyorduk. Kimse bizi fuhuşa zorlamadı. Ülkemizde 3 yılda kazandığımız parayı 10 günde kazandık, sınır dışı edilsek de yine Bodrum\'a geliriz. Burayı çok sevdik, yaptığımızın suç olduğunu bilmiyorduk. Polis gelince şaşkına döndük, güzel para kazanıyorduk.\"
Polisteki işlemlerinin ardından fuhuş yaptığı tespit edilen 6 kadın sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne, fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTER Hülya ELTEŞBODRUMMuğla DHA BODRUMFuhuşBodrumEmniyet Müdürlüğü Asayiş BüroOcakGümbetBitezOperasyonlardaRusKırgızistanOperasyondaOtelUlviye RahmanovaRahmanovaKaldığımGecedeTLHemKimse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24