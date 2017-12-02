Bodrum'da fuhuş operasyonu

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın yakalandı, fuhşa aracılık yaptığı gerekçesiyle de 3 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 aylık takip ardından Gümbet Mahallesi\'ndeki bir apart otele operasyon yaptı. Operasyonda 3\'ü Kırgızistan, 2\'si Kazakistan ve 1\'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere 6 kadın yakalandı. Fuhşa aracılık ettikleri iddiası ile 1\'i kadın, 3 Türk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi\'ne yollanan yabancı uyruklu kadınların, İstanbul üzerinden ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapması için Türkiye\'ye gönderen yurt dışındaki bir kadın hakkında da Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.



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